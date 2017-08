Côte d'Ivoire : les ordonnances controversées de Ouattara qui prouvent qu'il a été porté au pouvoir par des mercenaires ...étrangers!

"Nos amis les mutins" sont les principales cibles des "Ordonnances Ouattara" de juin 2017



Seuls ceux qui sont introduits dans le saint des saints ivoirien qu'est le pouvoir, avaient connaissance de la nouvelle donne : la notion d'ivoirité perfidement introduite dans les lois ivoiriennes (Constitution et code électoral) par Henri Konan Bedie dans les années 1990 pour écarter de la course au pouvoir son allié d'aujourd'hui, Alassane Ouattara, a été réintroduite, fin juin 2017 dans l'armée, par le même Ouattara qui, pendant plus d'une dizaine d'années a crié urbi et orbi en être la principale victime.



A en croire l'hebdomadaire Jeune Afrique, c'est la parade que la marionnette "franco-Onuci[enne]" au pouvoir à Abidjan aurait trouvée pour enrayer les mutineries qui ne cessent d'ébranler son règne néocolonial depuis deux ans.



Cette réintroduction du concept d'ivoirité dans l'armée a été décidée hors Conseil des ministres par monsieur Ouattara, qui feint de ne savoir qu'aujourd'hui que la nationalité ivoirienne de certains éléments introduits dans l'armée ivoirienne depuis sa prise du pouvoir par la force était plus que jamais douteuse. Il décide donc de leur radiation immédiate sur « rapport de [leur] supérieur hiérarchique, en cas de flagrance dans la commission de fautes contre l'honneur et la morale », ou d'« absence non justifiée pendant quinze jours ».



Une radiation pour laquelle des pouvoirs exceptionnels ont été conférés aux Généraux Sékou Touré, chef d'état-major des armées, et Nicolas Kouakou, commandant supérieur de la gendarmerie.



La curiosité des très controversées "ordonnances Ouattara" réside dans les conditions entraînant l'"immédiateté" de la radiation : elle n'est autorisée que pour un gendarme ou un militaire qui « ne fait pas la preuve de sa nationalité ivoirienne ».



Comme on le voit bien, aucun crime n'est jamais parfait. En mai dernier, pendant leur soulèvement, des mutins analphètes et très peu portés à trop s'embarrasser des secret politiciens avaient révélé à la face du monde que ce sont eux qui avaient porté au pouvoir l'actuel président, et qu'ils n'avaient pas besoins de voir des sous-fifres s'interposer ou jouer les intermédiares entre eux et l'homme d'Etat qui leur était redevable de sa stature actuelle.



Piqué par le virus comme son allié Bédié, lui-même d'ascendance ghanéenne, le burkinabé Ouattara Dramane Allassane veut désormais expurger les non-ivoiriens de l'armée

A moins d'être du type taré congénital, il n'en fallait pas plus pour comprendre que l'ancien cadre burkinabé du FMI recruté dans les années 1990 par le "vieux sage" Houphouet Boigny pour venir semer le chaos dans la maison Côte d'Ivoire, ne devait pas sa présence à la tête de ce pays au suffrage populaire, mais à la rébellion.

Ce qu'on ignorait cependant, c'est que Ouattara sera le premier, pendant sa présidence, à révéler que dans l'armée ivoirienne, il y avait des éléments ... qui ne seraient pas capables de « faire la preuve de leur nationalité ivoirienne », et qui devraient attendre de faire l'objet d'un « rapport de [leur] supérieur hiérarchique, en cas de flagrance dans la commission de fautes contre l'honneur et la morale », ou "d'absence non justifiée pendant quinze jours", pour être radiés "immédiatement".



Eh bien, c'est fait, et tout le monde peut parier que ce mentor des fauteurs de tueries qu'est le président Ouattara ne parle pas des "coopérants militaires" français du 43e Bataillon d'Infanterie de Marine (43e BIMa) stationné au sud-est d'Abidjan, mais bel et bien des mercenaires et autres dozos recrutés au Burkina, au Sénégal et en Guinée pour les besoins de la cause, bien avant même qu'éclate la crise postélectorale de 2011.



Et c'est là où les choses commencent à devenir intéressantes, car Ouattara qui semble avoir oublié la capacité de nuisance de ce poison qu'il a inséminé dans les forces armées ivoiriennes pour assouvir sa soif de pouvoir, et qui a pour nom "les mercenaires", serait en train de jouer avec le feu qui le brûlera immanquablement.



C'est d'ailleurs ce que pense un journaliste du site Ivoirebusiness.net, Serge Touré, qui, commentant cette actualité, écrit : « Pour rappel, la nationalité ivoirienne d'Alassane Ouattara, alors opposant à Henri Konan Bédié, avait été mise en doute par la justice ivoirienne, et un mandat d'arrêt international lancé contre lui pour faux et usage de faux. Même la junte militaire dirigée par le Général Robert Guéï n'avait pas pu régler ce problème. La Cour constitutionnelle d'alors présidée par le magistrat hors hiérarchie Tia Koné, dans son arrêt de 2000, consacrait le doute sur sa nationalité et invalidait sa candidature à l'élection présidentielle de 2000.





Il a fallu l'arrivée du Président Laurent Gbagbo au pouvoir pour que la candidature d'Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2005 qui avait finalement eu lieu en 2010, soit validée en vertu des accords de paix de Ouagadougou puis de Pretoria sous l'égide du Président Thabo M'beki, alors Président de la République d'Afrique du Sud et médiateur dans la crise ivoirienne née du coup d'Etat manqué des Forces nouvelles de Guillaume Soro du 19 septembre 2002, mué en rébellion et en partition du pays en deux.



Apparemment, le Président ivoirien Alassane Ouattara ne semble pas avoir tiré les leçons du passé au point qu'il applique à d'autres ivoiriens ce dont lui-même se disait toujours la victime, à savoir l'ivoirité, lequel concept selon Guillaume Soro, l'avait obligé avec ses amis, à prendre les armes contre le régime du Président Laurent Gbagbo.



Après le rattrapage ethnique érigé en mode de gouvernance sous le régime d'Alassane Ouattara, et qui consacre la promotion des ressortissants du Nord aux postes clés du pays, non sur la base de la compétence ou du mérite, mais sur la base de l'appartenance ethnique, c'est au tour de l'ivoirité de faire son retour par la grande porte en Côte d'Ivoire.





"Ironie du sort, c'est celui-là qui se disait la principale victime de l'ivoirité, qui vient de signer l'ordonnance pour radier tout militaire ou gendarme qui " ne fait pas la preuve de sa nationalité ivoirienne.". Serge Touré (Ivoirebusiness.net)



A bon entendeur, salut !, est-on tenté de conclure à la suite de Serge Touré.



Ndam Njoya Nzoméné

