L'Afrique décide enfin de quitter le franc CFA

C'est une information balancée par le journal Jeune Afrique. Durant les « États généraux du F CFA », qui se tiendront les 16 et 17 février à Bamako, des comités réfléchiront à des modalités de sortie du F CFA et à des solutions de remplacement, assure le journal sur son site.



Comme avait voulu le faire le président Sylvanus Olympio, c'est un autre togolais qui a pris cette initiative, l'économiste Kako Nubukpo. Les « États généraux du F.CFA » se tiendront les 16 et 17 février à Bamako, en marge des rencontres sur les migrations.



"Si on ne se sent pas heureux dans la zone Franc, on la quitte pour aller battre sa monnaie, comme l'ont fait la Mauritanie et Madagascar. Il faut arrêter les déclarations démagogiques qui font du F.CFA le bouc émissaire des échecs des politiques économiques", avait déclaré le président français Emmanuel Macron, en marge du Sommet du G5 à Bamako.



C'est donc aussi à Bamako que les Africains vont répondre au défi lancé par le maître français à ses sous-préfets. Reste à savoir s'ils auront le courage de le faire.