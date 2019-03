Combat pour l'indépendance monétaire: Des Africains prennent d'assaut l'imprimerie de la Banque de France à Chamalières (Vidéo)

Le franc CFA est fabriqué à Chamalières, dans le Puy-de-Dôme. Crédits photo : ISSOUF





En cours dans 14 pays africains et les Comores peu avant la 2ème Guerre Mondiale, arrimée à l'époque au Franc français mais continuant de subsister 20 ans après la disparition dudit Franc français depuis lors fondu dans l'Euro, le Franc CFA -monnaie dont l'une des caractéristiques les plus détestables est qu'elle est fabriquée en France pour être utilisée en Afrique- constitue ces dernières années la lame de fond d'une controverse économico-financière et intellectuelle en Afrique où il a désormais moins de partisans que d'adversaires.

Des adversaires beaucoup plus démonstratifs quand il s'agit d'aller au font pour montrer leur hostilité contre cette monnaie qu'ils considèrent comme le principal facteur de ralentissement du développement économique et d'annihilation de l'indépendance des pays anciennement colonisés par la France ou placés sous sa tutelle.



C'est dans l'optique de cette démonstration que des adversaires du CFA, qui ne sont pas seulement des Africains, il faut le souligner, ont pris d'assaut l'imprimerie de la Banque de France où est fabriquée la monnaie coloniale à Chamalières, petite commune française du département du Puy-de-Dôme (région d'Auvergne-Rhône-Alpes).



Comme on peut l'entendre dans la vidéo ci-dessous, désormais, à travers cette manifestation devant la « maudite usine », commence pour les anti-F.CFA, une démarche en vue de briser le maudit lien qui unit lie les pays de la Zone Franc à la « maudite monnaie » ou « monnaie maudite ».